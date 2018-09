El jutge investiga cinc policies més per les càrregues de l'1-O a Barcelona

El jutge que indaga les càrregues de l'1-O a Barcelona ha citat a declarar com a investigats cinc policies nacionals més per la seva intervenció en tres escoles que van acollir urnes, fet que eleva a una desena el nombre d'agents imputats per aquests fets. En tres actes, el titular del jutjat d'instrucció 7 de Barcelona ha acordat citar a declarar cinc policies que van intervenir a les escoles Àgora de Nou Barris, Escoles Pies de Sant Antoni i Infant Jesús de Gràcia.

També ha requerit al Cos Nacional de Policia que identifiqui un agent que un dels vídeos el mostra propinant una patada a un home que acabava de ser tirat a terra «de forma absolutament innecessària», diu el jutge, al centre Escoles Pies de Sant Antoni. La investigació sobre l'actuació de la Policia a aquests centres se suma a cinc més que estan en marxa per les càrregues a les escoles Mediterrània, Pau Claris, Els Horts, Ramon Llull i Fedac Horta-Santa Caterina.