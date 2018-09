L'Audiència Nacional confirma l'arxivament del cas de la plataforma Castor

La sala penal de l'Audiència Nacional ha confirmat l'arxivament de la querella contra cinc exministres, dos ex-alts càrrecs i dos empresaris, entre ells el president d'ACS, Florentino Pérez, per la construcció del magatzem de gas Castor. La querella es dirigia contra els exministres d'Indústria socialistes Joan Clos i Miguel Sebastián; Magdalena Álvarez, titular de Foment,i Elena Espinosa, d'Agricultura; i contra José Manuel Soria (PP) per la seva etapa a Indústria. Interposada per presumpte prevaricació, estafa, frau a l'Administració i malversació, s'estenia a més contra el president d'Escal UGS, Recaredo del Potro; Florentino Pérez per la participació del 60% que tenia ACS; l'exsecretari general d'Energia socialista, Ignasi Nieto; i l'exconseller de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino, del PP. El 21 de juny la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va arxivar la querella després de descartar qualsevol delicte penal en la construcció del magatzem.