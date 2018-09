L'institut de Sant Andreu denunciat per adoctrinar renova el 30% de professors

L'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca va començar ahir el curs amb l'objectiu de «recuperar la normalitat» després que el curs 2017-2018 el centre visqués sacsejat per diverses denúncies contra docents, acusats d'haver discriminat alumnes fills de guàrdies civils per l'actuació dels agents durant el referèndum de l'1-O.

La direcció de l'institut va explicar ahir que el centre ja va treballar el curs passat amb la idea de «girar full» de les denúncies a professors per sectors espanyolistes. Ara, amb l'inici del nou curs, confien a desenvolupar l'activitat a les aules «amb tranquil·litat», mentre esperen que avanci la investigació que resta oberta sobre quatre docents –3 dels quals ja no treballen al centre. Ahir hi havia prevista una reunió de professors de benvinguda, ja que el 30% de la plantilla va demanar el trasllat a final del curs passat arran de la situació política i judicial.

Minuts abans de les 8 del matí d'ahir la vorera de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca ja es va omplir d'adolescents preparats per començar el nou curs. Entre abraçades de retrobament i algunes cares de resignació, els 1.200 alumnes d'aquest centre van tornar a les aules en un primer dia plantejat com una jornada de presentacions del que els espera durant els propers nou mesos.

Des de la direcció, el curs s'afronta amb el neguit de veure com avançarà la investigació oberta el curs passat per dos jutjats de Martorell contra quatre docents.