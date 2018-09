Maria Luisa Carcedo pren possessió com a nova ministra de Sanitat

La nova ministra de Sanitat, Consum i Benestar, Maria Luisa Carcedo, ha pres possessió del càrrec aquest dijous apel·lant a la participació i implicació del conjunt de la societat per "promoure el benestar i la equitat". La nova titular del ministeri substitueix a Carmen Montón que va dimitir aquest dimarts per la polèmica del seu màster tot i negar "irregularitats" i per a qui Carcedo ha tingut paraules d'agraïment. "Has aconseguit situar el Ministeri al centre de les polítiques que afecten a la vida quotidiana de tots els espanyols i espanyoles", ha dit. Carcedo també ha assegurat que aquest és el seu ministeri de "referència" i ha dit que no escatimarà "compromís i esforç per unir voluntats per aconseguir els nostres objectius".

La ministra ha afirmat que per fer-ho possible comptarà amb les organitzacions del tercer sector, amb els sindicats, les societats científiques, associacions de pacients, d'usuaris i de consumidors així com la indústria i la societat en general. "Societat que és objecte de protecció universal, aquesta és la nostra vocació", ha insistit.

Carcedo també ha dit durant el seu discurs que la protecció de la salut i l'assistència social; els serveis socials i el consum suposen, al seu entendre, tres àrees d'acció pública amb gran capacitat per avançar cap a l'equitat i la justícia social. En aquest sentit, ha assegurat que l'acció pública comptarà amb una peça "clau" per aconseguir l'èxit, la "cooperació entre administracions públiques per avançar conjuntament en una gestió dels serveis amb transparència".

La nova titular del ministeri també ha agraït la confiança del president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, i ha destacat la seva "total sintonia" amb els compromisos que aquest ha adquirit per "estabilitzar socialment el país i impulsar la justícia social".