El PDeCAT marca diferències amb CDC per desvincular-se del cas 3%

El representant legal del PDeCAT va marcar diferències amb CDC davant del jutge del cas 3%, que creu que el seu partit és un «mer continuador» de la trama de finançament irregular de Convergència, i va defensar que són formacions diferents i que mentre el PDeCAT és independentista, CDC no ho és.

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata va prendre ahir declaració al responsable de finances del PDeCAT, Jordi Olivera, i al president de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el bagenc Vicenç Mauri.

Tots dos van comparèixer davant del jutge com a representants legals dels dos partits, que estan imputats com a persones jurídiques per haver-se finançat suposadament de forma encoberta mitjançant «donacions» a fundacions lligades a CDC en connivència amb empresaris i càrrecs polítics. En la seva compareixença davant del jutge, Olivera va reconèixer que existeix un llegat polític heretat de CDC, però va deixar clar que el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) és una formació política nova i que quan van succeir els fets investigats no existia.

No obstant això, el jutge creu que encara que CDC decidís cessar tota la seva activitat, el PDeCAT es va fundar en un simple «canvi d'aparença». Però Olivera va insistir en les diferències entre els dos partits i va arribar a assenyalar que no comparteixen els mateixos objectius perquè el PDeCAT vol la independència de Catalunya i CDC no, com va explicar a la sortida de les declaracions l'advocat de Convergència, Xavier Melero.

«El fet que l'impuls inicial es donés des de CDC no li treu seu caràcter de nou partit, a més amb una qüestió fonamental, que el PDeCAT assumeix la ideologia i els objectius independentistes, cosa que no cap a CDC», va assenyalar Melero.

Olivera va explicar, en resposta a preguntes del seu advocat, que, a l'hora de crear-se el PDeCAT, es va realitzar una consulta a la militància de CDC i es va plantejar la possibilitat de renovar el partit o de crear-ne un nou, opció que finalment va ser elegida.

També va assenyalar que el seu partit no va heretar els mateixos òrgans executius que tenia CDC i que l'única persona que ha ocupat un càrrec en l'Executiva de tots dos ha estat Marta Pascal, que va ser coordinadora general del PDeCAT fins al mes de juliol passat, quan va renunciar a encapçalar la candidatura a la direcció de la formació. I va afegir que ni tan sols es van renovar els contractes de lloguer de CDC i que es van arrendar nous locals.

Ni a Olivera ni a Mauri se'ls va preguntar sobre els fets investigats en tant que ells no són els que estan imputats, sinó que venien en representació dels dos partits.

De la Mata investiga CDC i el PDeCAT pels delictes de tràfic d'influències, suborn i blanqueig de capitals, i creu que les «donacions» irregulars lligades a les adjudicacions investigades ascendeixen a més d'un milió d'euros.

D'altra banda, De la Mata va prendre declaració, també en qualitat d'investigats, al president i al vicepresident del grup Ortiz Construcciones y Proyectos, Juan Antonio Fuster i Emilio Fuster, respectivament, sobre les donacions realitzades a les fundacions, sota sospita d'haver servit de tapadora per al finançament il·legal de Convergència, CatDem i Fòrum Barcelona.

Fonts coneixedores de la declaració van explicar que els dos empresaris van reconèixer que van realitzar donacions econòmiques, si bé van assegurar que desconeixien per complet que les fundacions tinguessin relació amb cap partit polític.