La policia espanyola torna a registrar les clíniques d'iDental de Girona, Barcelona i Tarragona

La policia espanyola registra aquest dijous al matí per ordre del jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional les 24 clíniques iDental que hi ha arreu de l'Estat, entre elles les seus de Girona, Tarragona i Girona, en el marc d'una investigació pels presumptes delictes d'administració fraudulenta, estafa, apropiació indeguda, falsedat documental, lesions i contra la salut pública. Segons fonts d'aquest cos, l'operatiu ha començat cap a dos quarts de deu del matí i pretén quantificar el nombre d'estafats, recuperar expedients mèdics i recollir proves. A principis d'agost la policia espanyola i els Mossos també van escorcollar les clíniques d'iDental, en aquesta ocasió, però, els efectius de la policia espanyola revisaran els equips informàtics que guarden els expedients mèdics dels afectats després del tancament per presumpte frau per tal que els clients puguin recuperar les seves proves, completar el seu tractament i, si és necessari, denunciar la seva situació. En aquesta operació hi participen agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) i de la Unitat d'Investigació Tecnològica (UIT).