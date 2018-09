Sánchez nega cap plagi a la seva tesi i anuncia accions legals contra els mitjans que ho afirmen

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha respost aquest dijous de manera contundent la publicació d´informacions que apunten que hi ha plagi a la seva tesi doctoral- com el diari ABC i Ok Diario- a qui amenaça de portar als tribunals si no rectifiquen. "Les informacions aparegudes a algun mitjà de comunicació que sostenen l´existència de plagi en la redacció de la meva tesi doctoral són rotundament falses. Emprendré accions legals en defensa del meu honor i dignitat si no es rectifica el que s´ha publicat", ha escrit al seu compte de Twitter.

Tot plegat després que aquest dimecres durant la sessió de control el líder de Ciutadans, Albert Rivera, va canviar la seva pregunta original –que gravitava sobre Catalunya- per una altra sobre els motius que van dur el govern espanyol a vetar una proposició de llei de Cs que obliga a publicar les tesis doctorals, i li va demanar que "per dissipar dubtes" publiques la seva tesi.

L´endemà de la dimissió de Carmen Montón com a ministra de Sanitat per l´afer del màster, Sánchez va respondre que la seva tesi està publicada al sistema Teseo, la base de dades acadèmica, "tal com exigeix la llei", malgrat que només es pot consultar físicament i no se´n poden fer fotocòpies. Aquest dijous el diari ABC porta en portada que Sánchez va plagiar la seva tesi, i s´incrementa la pressió perquè faci públic el text.