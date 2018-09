Sánchez, «orgullós» de la tesi, acusa PP i Cs d'orquestrar una «campanya de desprestigi» basada en falsedats

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dijous que se sent "orgullós" de la seva tesi universitària i ha acusat PP i Cs d´orquestrar contra ell una "campanya de desprestigi" a nivell "personal" basada en falsedats per ocultar la seva incompetència com a oposició. Al mateix escrit on anuncia que ha donat permís a la Universitat Camilo José Cela (UCJC) per publicar i difondre a Internet la seva tesi, el president espanyol assegura que tot plegat és fruit de la manca de "projecte polític sòlid" d´aquestes dues formacions. "Sense arguments polítics per fer oposició, van decidir atacar-me en el terreny personal", perquè "els que governaven fa cent dies no han assumit que són oposició".

Al seu escrit publicat a Facebook, molt dur amb aquestes dues formacions, Sánchez afirma que PP i CS no "embrutaran el que li va costar tant d´esforç", en referència al treball de tesi, i es mostra "agraït" a la UCJC per haver-li donat l´oportunitat de ser docent.

El president espanyol assegura que "el problema" de PP i Cs és que no disposen de propostes que convencin la majoria social de l´Estat. "El conservadorisme i el neoconservadurisme s´han unit en una campanya de desprestigi cap a la meva persona. No assumeixen que van perdre la moció de censura, que ja no governen. I que s´està conformant un espai alternatiu de govern progressista", assegura.

En aquest sentit, recorda els atacs que ha rebut: "Primer es comenta que no vaig fer la tesi. Després que, si s´ha fet, perquè no es publica quan la realitat és que porta anys publicada en diversos treballs i que és d´accés públic en la seva totalitat, d´acord a la llei, per a tothom qui la vulgui veure a la UCJC. Posteriorment s´afirma sense proves ni vergonya que és un plagi, per acabar dient que va ser escrita per un tercer".

Aquests "atacs", segons Sánchez, "proven que encara no està consolidat el canvi d´època" i que "cal perseverar". En tot cas afirma que ell "no farà el mateix" que els seus adversaris perquè cal "acabar amb aquesta política de baixa qualitat" i "consolidar" la de "la trobada i les solucions, sense insults i molt menys amb calúmnies".