Torrent reclama «donar-ho tot per passar del referèndum impossible al inevitable»

El president del Parlament, Roger Torrent, ha reclamat aquest dijous a l'independentisme fer tots els esforços possibles i "crear les condicions" perquè es pugui convocar i celebrar un referèndum pactat amb l'Estat, vinculant i "amb totes les garanties". Així, ha demanat "donar-ho tot per passar del referèndum impossible al referèndum inevitable" i omplir així de "legitimitat" la solució per al conflicte de Catalunya. En un esmorzar informatiu del Fórum Europa-Tribuna Catalunya, Torrent ha ofert també al president espanyol, Pedro Sánchez, que en aquest referèndum que reclama celebrar es pugui preguntar alhora per la independència i pel projecte o la proposta que l'Estat presenti per a Catalunya i Espanya, podent així "contraposar" les dues opcions en una mateixa consulta.