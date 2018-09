Tres candidats es postulen per dirigir Podem a Catalunya

Quan faltaven set hores per al tancament per inscriure's en les primàries de Podem Catalunya, tres candidats van manifestar la seva voluntat de postular-se com a secretari general del partit: Jaume Durall, Rafael García i Mario Martínez, van explicar a Europa Press fonts coneixedores. Cal recordar que, de moment, són precandidatures, perquè un cop s'inscriuen –el termini acabava la mitjanit passada– han d'aconseguir 150 avals telemàtics d'inscrits i tres avals dels òrgans col·legiats. Durall va renunciar el dilluns al càrrec de secretari d'organització de Podem que ostentava per poder presentar-se a les primàries i és regidor en l'oposició a l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, on va presentar candidatura liderant la llista Ametlla en Comú-Entesa.

Rafael García és una de les figures del Cercle d'Habitatge de Podem i ja es va presentar a les primàries del partit en les quals va vèncer l'exsecretari general Albano Dante-Fachin.

Mario Martínez, que és un inscrit que es presenta a les primàries i demana un Podem que provingui de les bases, té com a objectiu el municipalisme i el territori.