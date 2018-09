Colau assegura que li van oferir «acabar la universitat» fàcilment

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va explicar ahir en una entrevista a TV3 que quan va entrar en política li van oferir «acabar la universitat fàcilment», i que ho va rebutjar «sense demanar detalls».

Davant la polèmica sobre les titulacions universitàries dels polítics dels últims mesos, Colau va considerar que «formava part d'una pràctica en la qual molta gent ha participat sense mala fe» i «hi ha casos provats, era una pràctica reiterada, la universitat ha d'aprofitar la crisi per fer neteja». En el seu cas, quan li faltaven uns crèdits per acabar la carrera de Filosofia, «una alta directiva d'una multinacional» que no la «coneixia de res», amb «esperit maternal», li va donar a entendre que la podia «ajudar a fer aquestes assignatures» perquè pogués presentar el seu currículum amb la llicenciatura acabada.



L'oposició

El PSC, ERC i Cs van criticar Colau per aquestes declaracions. Socialistes i republicans van retreure que la líder dels comuns no posés en coneixement de la Fiscalia aquesta conducta «irregular». A més, el president del grup municipal del PSC, Jaume Collboni, i d'ERC, Alfred Bosch, van coincidir en titllar d'«irresponsables» les insinuacions de Colau perquè «degraden el prestigi de la universitat pública, en ple escàndol per l'obtenció de títols amb irregularitats per part de la classe política.

Segons Collboni, aquesta oferta «irregular» pot constituir un delicte. «Un oferiment d'aquestes característiques és molt irregular i, en lloc de comentar-ho a la televisió perquè és el tema d'actualitat, ho has de posar en coneixement de la justícia», va opinar.

Al seu torn, el republicà Alfred Bosch va demanar a l'alcaldessa que porti a la fiscalia l'oferta que suposadament va rebre i va afegir: «No podem permetre que el sistema universitari català estigui sota sospita de pràctiques irregulars».