Vols llegir la tesi doctoral de Pedro Sánchez?

El govern espanyol ha obert finalment a tothom la tesi doctoral del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ja es pot consultar al web de la base de dades Teseo del Ministeri d'Educació.

La tesi, de 342 pàgines i de títol 'Innovaciones de la diplomàcia económica espanyola: Análisis del sector público (2000-2012)' ha "superat àmpliament" dos test anti-plagi, segons ha anunciat La Moncloa en un comunicat emès a les 8 del matí en resposta a les informacions de dijous que apuntaven en aquesta direcció.

Fes clic en aquest enllaç per poder accedir a la Tesi Doctoral de Pedro Sánchez

Sánchez es va mostrar aquest dijous "molt orgullós" de la tesi després que el líder de Ciutadans, Albert Rivera, posés en dubte la legitimitat del treball durant la sessió de control al Congrés. Les crítiques se centren ara en la composició del tribunal que la va avaluar amb 'cum laude', malgrat que la Universitat Camilo José Cela (UCJC) va assegurar aquest dijous en un comunicat que el procés que va seguir el treball i la seva avaluació van ser normals.

La tesi ja es pot trobar a l'enllaç https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1091214# tal com va prometre aquest dijous el propi Sánchez en un escrit a Facebook on assegurava que "per facilitar encara més l'accés a la meva tesi, que ja estava penjada a Teseo des de fa mesos, s'obrirà a la seva totalitat al llarg del dia de demà (per aquest divendres).

Un anunci que buscava rebatre les sospites llançades per Ciutadans i les informacions aparegudes a la portada del diari ABC, que acusava Sánchez de plagi. El president espanyol va advertir que si no es rectificava aquesta informació aniria als tribunals.

Abans de la publicació La Moncloa ha anunciat que ha sotmès al tesi als sistemes Turnitin que s'utilitza a la Universitat d'Oxford i PlagScan, de referència a Europa. Els resultats són d'un 13% de coincidències detectat per Turnitin un 0,96% a PlagScan, cadascun amb la seva metodologia.

Segons La Moncloa, aquests percentatges de coincidències que han obtingut els dos softwares anti-plagi "es deuen a les cites i referències obligades en l'elaboració de qualsevol document d'investigació" i a l'àmbit acadèmic hi ha un "ampli consens" en considerar que "es tracta de percentatges normals, d'acord a la normativa i als protocols de verificació".

La universitat Camilo José Cela (UCJC) ja va apuntar aquest dijous que no havia detectat cap irregularitat en el sistema d'avaluació de la tesi.

Per tot plegat el president espanyol va acusar aquest dijous el PP i Cs d'orquestrar una "campanya de desprestigi" contra la seva persona per ocultar la seva pròpia manca de projecte polític. Les dues formacions van anunciar que forçarien la seva compareixença al Congrés per donar explicacions pel cas.

Les crítiques ara van en dues direccions. D'una banda el diari El Mundo assegura que el cap de gabinet del Ministeri d'Indústria del moment en què es va elaborar la tesi, Carlos Ocaña, va participar en la redacció. Sánchez va signar posteriorment amb Ocaña un llibre que recull aquest treball. Ocaña va fer públic un comunicat on assegura que el llibre simplement es basa en parts de la tesi del president del govern i que ell es va limitar a escriure alguns capítols.

De l'altra, la composició del tribunal que va avaluar amb un 'cum laude' la tesi, pel fet que Sánchez va incloure alguns dels seus articles al treball.