El Govern polonès assegura que s'oposarà a qualsevol sanció de la Unió Europea sobre Hongria

El ministeri d'Afers Exteriors de Polònia va informar ahir que s'oposarà a qualsevol sanció imposada per la Unió Europea (UE) sobre Hongria per les seves polítiques, tot assegurant que «tots els països tenen el dret de fer reformes internes».

«Les accions dirigides contra els estats membres només serveixen per aprofundir les divisions a la Unió Europea, augmentant l'actual falta de confiança dels ciutadans en les institucions europees», segons va assenyalar ahir el ministeri d'Afers Exteriors polonès.

El Parlament Europeu va votar dimecres d'aquest setmana una proposta per tal d'iniciar el procés sancionador contra Hongria per descuidar les normes sobre democràcia, drets civils i corrupció en un primer intent per iniciar el procés punitiu contemplat en l'Article 7 del tractat del bloc comunitari, que podria comportar la pèrdua del dret a vot a la UE.

Des de la seva arribada al poder l'any 2010, el primer ministre hongarès, Viktor Orbán, ha utilitzat la seva majoria parlamentària per tal de pressionar els tribunals, el mitjans de comunicació i grups no governamentals.

Polònia també va liderar l'oposició a la cancellera alemanya, Angela Merkel, i a altres països que volen que Europa aculli més refugiats d'origen musulmà.