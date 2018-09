El Govern reclamarà 7.607 milions a la comissió econòmica del 25 de setembre

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va anunciar ahir que la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals es reunirà el pròxim 25 setembre i va avançar que, en aquesta reunió, la Generalitat reclamarà al Govern central que pagui el deute pendent amb Catalunya, que puja a 7.607 milions, va dir.

Aragonès va fer aquest anunci aprofitant una compareixença al Parlament, on va defensar la seva decisió de no acudir a les reunions del Consell de Política Fiscal i Financer perquè entén que, en aquest fòrum, l'Estat pren decisions de forma «unilateral» i, per tant, no resulta «útil» per a Catalunya.

Fonts del Govern van precisar que Aragonès va pactar ahir amb el Govern espanyol la convocatòria d'aquesta comissió, que arriba després de la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat de l'1 d'agost passat.

Aragonès va deixar clar que vol que la reunió de la comissió mixta acabi amb acords concrets i, per això, ha posat sobre la taula aquests 7.607 milions de deute pendent. El conseller ja va situar el deute pendent amb Catalunya al voltant dels 7.600 milions d'euros el mes de juliol passat i ahir va concretar una mica més aquesta xifra.

D'aquests 7.607 milions, 583 milions corresponen al finançament dels Mossos d'Esquadra entre el 2010 i el 2017, 759 milions a la disposició addicional del 2008, 2.951 milions pel deute contret en compliment d'aquesta disposició entre el 2009 i el 2013, així com 2.871 milions per l'aplicació de la llei de la dependència. Completen el llistat de deutes que reclama la Generalitat un total de 412 milions derivats del canvi en la recaptació de l'IVA dut a terme el 2017, 2,9 milions per la falta de finançament dels nous òrgans judicials que s'han posat en marxa i 28 milions més per pagaments pendents dels fons de cohesió sanitària i de garantia agrària.

«Portarem aquests deutes a la Comissió Mixta. Segurament no arribarem a acords en tot això, però esperem que hi pugui haver acords concrets», va dir Aragonès, que va revelar que ja estan negociant amb el Govern espanyol l'ordre del dia de l'esmentada comissió.

El conseller va assegurar que és conscient que el Govern central i la Generalitat estan «molt lluny» de poder arribar a acords sobre assumptes «polítics de fons», com el dret a l'autodeterminació de Catalunya, però va reivindicar la conveniència d'avançar «en l'àmbit bilateral» en qüestions del «dia a dia» de Catalunya.