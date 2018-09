Mossos que van abatre els terroristes a Cambrils diuen a l'Audiència Nacional que pensaven que es volien immolar

Agents que van participar en l'operatiu per abatre els cinc terroristes del 17-A a Cambrils han relatat la seva actuació davant el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas, Fernando Andreu. Segons els àudios que avança 'La Vanguardia', tots els agents van relatar al jutge que creien els cinturons d'explosius que portaven eren autèntics i que la seva intenció era immolar-se. "Quan va caure a terra vaig pensar que sortiríem volant", va relatar un dels agents al jutge Andreu. Un dels joves va escapar del cotxe i els Mossos el van abatre més tard. Un dels responsables de l'operatiu explica que li van cridar amb força que no es mogués i es mantingués a terra, però que el jove (Omar Hichamy) quedava immòbil amb l'impacte d'una bala però després es tornava a moure i que avançava cap a ells. Per això, va donar ordre que cada cop que s'incorporés els agents disparessin contra ell.

Segons recull 'La Vanguardia', una vintena d'agents han relatat davant del jutge Andreu com van viure aquells moments de tensió, després que el vehicle envestís vianants i també col·lidís contra un cotxe policial que estava fent un control a la zona.

El responsable del cos explica que el cinquè jove que va escapar i no va ser abatut per la policia en un primer moment es va posar les mans diverses vegades a l'armilla. I que també alçava el dit índex cap al cel i semblava parlar en àrab.

Es tractava d'Omar Hichamy, a qui els primers impactes de bala el van deixar amb vida i, segons expliquen els agents, es tornava a aixecar. Un dels agents relata que durant quatre o cinc minuts es quedava immòbil però després començava a moure un braç o l'altre, i que va arribar a pensar que es volia immolar.

Aquesta és la teoria sostinguda per diversos agents que han prestat declaració a l'Audiència Nacional, que van coincidir en afirmar que tenien la sensació que volia anar contra ells, atacar-los i després immolar-se. "L'actitud era totalment de vull morir i si puc m'enduc algú per davant", apunta un agent.

També van explicar que li van cridar ben fort que no es mogués i es posés contra el terra, però que l'home s'acostava cada cop més a ells i que per això van disparar. "Volia fer-nos mal", explica un agent.

Per això, un dels responsables de l'operatiu explica davant del jutge que va ordenar disparar-lo cada cop que es mogués. "Tenia dos tiradors apuntant el subjecte, un d'ells em diu que s'està movent i em fixo i veig que comença a moure's. Eren moviment que no podien posar en perill la nostra seguretat fins que de cop es torna a incorporar, llavors ordeno tornar a disparar", relata l'agent al jutge. La situació, segons el policia, es va repetir tres o quatre vegades i reconeix que les instruccions eren clares: Cada cop que l'home s'incorporés o les seves mans anessin en direcció al cinturó m'havien d'avisar per ordenar disparar.