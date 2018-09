Per al proper abril, els països hauran de decidir si segueixen l'horari d'estiu o i el d'hivern

La Comissió Europea (CE) ha confiat aquest divendres en la "racionalitat" dels països de la Unió Europea (UE) per decidir amb quin horari volen quedar-se si tira endavant la proposta comunitària d'abolir els canvis estacionals d'hora per a l'any que ve.

"Compto amb la racionalitat dels Estats membres, amb que prendran la millor decisió", ha dit avui la comissària europea Violeta Bulc, en una roda de premsa per explicar la iniciativa, anunciada ja pel president de la CE, Jean-Claude Juncker.

La proposta de posar fi als canvis d'hora dos cops l'any respon als resultats de la consulta pública plantejada per la CE més popular fins a la data, en la qual 4,6 milions d'europeus van participar-hi i un 84% es va pronunciar a favor d'acabar amb aquesta pràctica.

Un dels principals arguments dels enquestats per rebutjar el canvi d'hora va ser el seu impacte negatiu en la salut, segons el comissari europeu per a la Unió Energètica, Maros Sefcovic, que va afegir que estudis recents confirmen que l'estalvi d'energia per canviar els rellotges és "marginal" si es compara amb les polítiques actuals d'eficiència energètica.

Encara que prèviament havia assenyalat que aquesta enquesta sobre el canvi horari no constituïa un referèndum, Brussel·les finalment li ha concedit el pes suficient com per presentar amb rapidesa una proposta legislativa que s'espera sigui d'aplicació ja el 2019.

Consisteix en suprimir els canvis d'hora i que els països, d'acord al principi de subsidiarietat, trien si es queden amb l'horari d'hivern o el d'estiu, el que podria implicar un profund canvi en el mapa d'horaris de la UE.

L'últim canvi obligatori a l'hora d'estiu, segons la CE, tindria lloc el diumenge 31 de març del 2019, moment a partir del qual els Estats membres que volguessin tornar a l'hora d'hivern podrien efectuar un últim canvi el diumenge 27 de octubre del 2019. A partir d'aquesta data no es podrien realitzar més canvis.

Tenint en compte a més la latitud i que els països del nord d'Europa podrien ser més proclius a mantenir l'horari d'hivern i els del sud a quedar-se amb el d'estiu, el mapa horari a la UE -que actualment compta amb tres franges- podria fragmentar-se encara més.

Per això, la CE ja ha demanat als Estats membres que són veïns que es coordinin per no perjudicar un funcionament coherent del mercat interior.

"Serà una elecció de cada Estat membre, el decidir en quina zona horària vol estar", ha subratllat Bulc. A la consulta orientativa de la CE, el 56% dels enquestats es va decantar per mantenir tot l'any l'horari d'estiu, enfront del 36% que va preferir el d'hivern i un 8% que va dir no tenir una opinió sobre l'assumpte.

Així, per a abril de l'any vinent els Estats membres hauran d'enviar una notificació a la Comissió sobre si volen mantenir l'horari d'hivern o el d'estiu, ha assenyalat.