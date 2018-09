El Suprem denega a Puigdemont, Puig i Ponsatí la petició de no dirigir-se a ells com a «fugits»

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha desestimat la petició presentada per Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Lluís Puig que sol·licitaven que no es dirigissin a ells com a "fugits" en els escrits d'aquest tribunal. Consideraven que era un terme "impropi i desconsiderat" i demanaven que es canviés per "processats absents" o "exiliats". En una resolució, els magistrats defensen que el terme tal com s'ha usat és "adequat i en absolut desconsiderat" i, per tant, rebutgen canviar-lo. La petició d'aclariment o rectificació formulada per tots tres va referència a una resolució d'aquesta mateixa sala del 25 de juliol.

En l'escrit presentat per la defensa de l'expresident i els dos exconsellers s'exposa que la referència com a "fugits" és "pejoratiu" i que no es correspon amb la "situació real" ni tampoc resulta "gramaticalment exacte". En la petició, es demana canviar-ho per "processat absent o "exiliat".

En canvi, els tres magistrats que resolen aquests escrits diu que és ajustat a dret dirigir-se a ells com "fugits o sostrets a l'acció de la justícia espanyola". "Això i res més és el que ha dit i el que ha volgut dir la sala, sense perjudici de conceptes usats per la premsa o en àmbits estranys a aquest tribunal", recull la interlocutòria.

Per al tribunal, el terme és "adequat i en absolut desconsiderat" i, per tant, rebutja la petició formulada per tots tres i manté aquesta terminologia.