La tesi de Sánchez ha «superat àmpliament» dos test anti-plagi, segons La Moncloa

La Moncloa ha fet públics aquest divendres els resultats de dos test anti-plagi a què ha sotmès la tesi del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i que segons un comunicat que emès a les 8 del matí ha "superat àmpliament" l´aplicació de softwares de coincidències. Es tracta dels sistemes Tumtin que s´utilitza a la Universitat d´Oxford i PlagScan, de referència a Europa. Els resultats són d´un 13% de coincidències detectat per Tumtin i un 0,96% a PlagScan, cadascun amb la seva metodologia. La tesi completa es podrà consultar també aquest divendres a Internet després que el president espanyol anunciés aquest dijous que havia donat permís a la universitat per penjar-la al sistema Tesaurus, en una maniobra per rebatre les sospites de plagi i els atacs de "descrèdit personal" que el propi Sánchez atribueix a Ciutadans i PP. La universitat Camilo José Cela (UCJC) ja va apuntar aquest dijous que no havia detectat cap irregularitat en el sistema d´aprovació de la tesi.

Segons La Moncloa, aquests percentatges de coincidències que han obtingut els dos softwares anti-plagi "es deuen a les cites i referències obligades en l´elaboració de qualsevol document d´investigació" i a l´àmbit acadèmic hi ha un "ampli consens" en considerar que "es tracta de percentatges normals, d´acord a la normativa i als protocols de verificació".

"Tenint en compte que els softwares d´anàlisi de tests científics detectin parts de treballs com a coincidència que no obstat es troben degudament citats i referenciats, és important contrastar la informació i totes les referencies donant-hi sentit", afirma La Moncloa, que rebat amb aquesta nota les informacions aparegudes dijous al diari ABC, entre altres, on s´acusava de plagi el president espanyol.

Segons La Moncloa, tan l´estudi de Turnitin com al de PlagScan "s´han exclòs, com és natural, els articles d´actualitat de naturalesa periodística" que es van publicar després de la tesi, així com la biografia i les fonts amb similituds inferiors a l´1%, com per exemple totes les vegades que es repeteix el títol de la tesi. També les coincidències bibliogràfiques a les notes a peu de pàgines, de manera que els resultats minuciosos encara ofereixen percentatges amb menys coincidències.



La tesi es donarà a conèixer al públic aquest divendres



La tesi estarà accessible per a tothom a Internet a partir d´aquest divendres, després que dijous el president espanyol va donar permís a la universitat per digitalitzar-la i penjar-la al sistema Tesaurus.