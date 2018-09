Arresten un pedòfil en perdre un mòbil amb fotos de menors

n La Guàrdia Civil va detenir a Alfafar (València) un home de 47 anys per un delicte de corrupció de menors, després que perdés el mòbil, que va ser trobat per un ciutadà que, en intentar localitzar el propietari, va trobar multitud d'imatges de contingut pedòfil al telèfon, de manera que va lliurar el dispositiu als agents.

La investigació, en el marc de l'operació Miction, es va iniciar després que l'ara arrestat perdés el telèfon mòbil i un ciutadà que el va trobar a Alfafar, en intentar identificar el propietari, descobrís a l'interior «multitud» d'imatges de contingut pedòfil.

Després d'una minuciosa investigació basada en l'estudi del terminal per part del Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil, es van poder recuperar centenars d'arxius d'imatges de contingut pedòfil que suposadament s'havien intentat esborrar de la memòria interna del mòbil i que, segons l'institut armat, demostraven que no es tractava de la descàrrega casual d'un arxiu. Els agents van detenir dimecres passat l'usuari del telèfon, un home de 47 anys, com a autor d'un delicte de corrupció de menors.