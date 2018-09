El fiscal investiga el missatge sobiranista dels altaveus a Vic

La Fiscalia de Catalunya ha obert una investigació a l'Ajuntament de Vic (Osona) pel missatge difós per megafonia des del consistori que emplaça els ciutadans a no desviar-se de l'objectiu de la independència.

Segons ha informat el ministeri públic, a més d'aquestes diligències, que ha obert el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, la Fiscalia investiga la instal·lació d'una estructura amb un llaç groc als peus d'un monument d'una rotonda de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), que va ser repintada amb els colors de la bandera espanyola per grups antiindependentistes.

La Fiscalia ha obert les diligències sobre les proclames independentistes de Vic, arran d'un atestat del 31 d'agost passat que li han remès els Mossos d'Esquadra, després de rebre la denúncia d'un ciutadà que referia haver escoltat «missatges ofensius» a través de les megafonia municipal.

Les proclames, que des de fa mes i mig i fins a la Diada s'emetien cada tarda, advertien, després d'un repic de campanes: «No normalitzem una situació d'excepcionalitat i urgència nacional. Recordem cada dia que encara hi ha presos polítics i exiliats. No ens desviem del nostre objectiu, la independència de Catalunya».

El fiscal, que recorda en el seu decret que la seva funció és «vetllar pel respecte de les institucions constitucionals i dels drets fonamentals i les llibertats públiques», ordena als Mossos d'Esquadra investigar si la difusió dels missatges ha suposat alguna despesa per a l'Ajuntament, sigui per la instal·lació dels altaveus o per la confecció i emissió de les proclames.

El ministeri públic encarrega també als agents que descobreixin si l'emissió dels missatges està «ratificada per acord de l'autoritat municipal», i en aquest cas sol·licita que s'aporti una còpia del mateix.

La Fiscalia també demana als Mossos que aclareixin si l'Ajuntament ha tingut «algun tipus de participació personal» en la confecció i difusió de les proclames o si aquestes han estat impulsades per persones alienes al consistori.

En el cas que la difusió dels missatges hagin comportat algun cost per a les arques municipals, el ministeri públic demana que se li detalli l'import dels mateixos i que identifiqui el «funcionari o membre de la corporació municipal que va autoritzar els pagaments».

Fonts de l'Ajuntament de Vic consultades per Efe han precisat que el missatge difós per megafonia va ser consensuat amb les entitats sobiranistes Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, a més dels autodenominats Comitès de Defensa de la República (CDR), perquè fos emès cada dia fins a la celebració de la Diada, dimarts passat.



Ara ja no és cada dia

Després de la Diada, el missatge s'emetrà quan hi hagi concentracions ciutadanes a la plaça de Vic, com la que s'ha convocat per a diumenge que ve per demanar l'alliberament dels polítics independentistes presos i en suport als membres del Govern de Carles Puigdemont que han fugit de la justícia espanyola.