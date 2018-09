El Govern autoritza la subvenció de 109 milions pel transport públic de Barcelona

n El Consell de Ministres va autoritzar ahir la concessió d'una subvenció per a l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (TMB)-Autoritat del Transport Metropolità (ATM) amb un import de 109,3 milions d'euros per al finançament del transport regular de viatgers durant aquest 2018.

Segons va explicar la portaveu del Govern, Isabel Celaá, aquesta ajuda es destina fonamentalment al servei de Rodalies. El Govern central va recordar que cada any l'Estat col·labora en el finançament del transport regular de viatgers de Madrid i Barcelona mitjançant la concessió d'una subvenció nominativa que es recull a la Llei de pressupostos generals de l'Estat, i la d'aquest exercici és de 109 milions per a Barcelona i 126,9 a Madrid. Com que en els dos casos la subvenció és superior als 12 milions d'euros, és necessari l'acord del Consell de Ministres per a la seva autorització.