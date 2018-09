L'excap de campanya de Trump col·laborarà amb la justícia

n Paul Manafort, excap de la campanya electoral del president dels Estats Units, Donald Trump, va arribar a un acord amb el fiscal especial Robert Mueller per declarar-se culpable de dos delictes –conspiració contra els Estats Units i conspiració per obstruir a la justícia– i cooperar en les investigacions. «Em declaro culpable», va assegurar Manafort en la seva compareixença en un tribunal de Washington, en el marc d'un acord que li ha permès reduir de nou a dos la bateria de delictes presentats contra ell en el que és ja el seu segon procés judicial. També va confirmar davant del jutge el seu desig de col·laborar.

Amb els dos delictes ja acceptats sobre la taula, l'exassessor s'enfronta a una pena màxima de deu anys de presó, tal com va recordar el jutge responsable del cas. Manafort va ser condemnat l'agost per vuit càrrecs de delictes econòmics per un jurat popular i estava previst que dilluns que ve comencés la selecció d'un nou jurat per analitzar si havia blanquejat diners, manipulat testimonis o comès irregularitats en no registrar-se com a agent estranger, entre altres delictes.

La concessió de Manafort davant Mueller és un simbòlic cop contra Trump, que el mes passat va elogiar el seu antic assessor per no haver arribat a un acord com va fer el seu exadvocat personal, Michael Cohen. «A diferència deCohen, s'ha negat a inventar-se històries per arribar a un acord. Quant respecte per a un home valent!», va assenyalar en el seu moment el magnat novaiorquès a través del seu compte a Twitter.