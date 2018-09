Llibertat provisional per als empresonats per irregularitats en la gestió dels semàfors

n El Jutjat d'Instrucció número 2 de Badalona va deixar ahir en llibertat els tres empresonats que quedaven de l'operació policial feta el 3 de juliol a tot l'Estat contra irregularitats en la contractació de la gestió de semàfors per part de desenes d'ajuntaments. El quart empresonat ja va quedar en llibertat fa unes setmanes. El magistrat va prendre aquesta decisió després de rebre la petició del fiscal que considerava que ja no existeixen els requisits pels quals s'havia acordat la mesura privativa de llibertat. Per a tots ells, s'han acordat les mesures cautelars de presentacions periòdiques i retirada de passaport. La causa està oberta pels delictes de prevaricació administrativa, frau a l'administració pública, malversació de fons públics, tràfic d'influències, revelació d'informació privilegiada, falsedat documental, suborn, alteració de preus de concurs públic i pertinença a organització criminal.