El ministre d'Exteriors de Luxemburg envia Matteo Salvini «a la merda»

n El ministre d'Exteriors de Luxemburg, Jean Asselborn, va enviar «a la merda» el responsable d'Interior italià, Matteo Salvini, després que aquest al·legués que el descens de la natalitat a Europa no justifica l'arribada de milers de migrants a Europa, i molt menys a Itàlia: «No necessitem tenir nous esclaus per substituir els fills que no tenim». Salvini, viceprimer ministre i líder de la Lliga, es va referir a aquesta qüestió durant una sessió a porta tancada sobre migracions i seguretat celebrada a Àustria, que aquest semestre ocupa la presidència de torn de la Unió Europea.

«He sentit algú dir que necessitem la immigració perquè la població està envellint. Crec que són coses completament diferents», va afirmar Salvini durant el seu torn, gravat en vídeo i emès a través del seu perfil oficial a Facebook. En aquest sentit, el líder ultradretà va assegurar que la seva tasca és precisament «ajudar a que els joves tornin a tenir fills» i no utilitzar la joventut africana per «substituir els europeus que ja no estan tenint fills». «Potser a Luxemburg hi ha aquesta necessitat, a Itàlia no cal ajudar a que tinguem fills, no necessitem tenir nous esclaus per substituir els fills que no tenim», va postil·lar.

El ministre d'Exteriors luxemburguès es va mostrar visiblement molest amb Salvini –«va home, va», va exclamar inicialment– i va respondre recordant l'emigració històrica italiana «perquè a Itàlia pugueu tenir diners per pagar els vostres fills». «A la merda!», va etzibar, abans de llançar els auriculars de la traducció sobre la taula.

Per altra banda, Salvini va desmentir que hagi arribat a algun tipus d'acord amb el Govern d'Alemanya per a la devolució de migrants que ja han sol·licitat asil a territori italià, a l'espera de «més aclariments» sobre la lletra petita d'aquest pacte. El ministre d'Interior alemany, Horst Seehofer, havia donat dijous gairebé per resoltes les negociacions amb Roma per a aquest pacte.

D'altra banda, els ministres de l'Interior d'Àustria i Itàlia, Herbert Kickl i Matteo Salvini, respectivament, van suggerir que la Unió Europea (UE) retingui durant dies al mar als migrants rescatats a la Mediterrània mentre es porta a terme una anàlisi preliminar de la possibilitat de concedir asil.

«Per als que arribin a aigües ter-ritorials d'un estat europeu i siguin recollits per un vaixell, hem de fer servir els vaixells per realitzar les comprovacions apropiades sobre si necessiten protecció», va dir Kickl durant una roda de premsa al costat del seu homòleg italià. «Se't cuida bé en un vaixell», va manifestar, abans de ressaltar que el procés de supervisió «hauria de durar uns pocs dies» i que aquells que no tinguin opció de rebre asil no haurien de tenir permís per desembarcar a Europa. Salvini va afirmar estar «absolutament a favor» de la idea de Kickl. «Estava dient justament com d'irònic va ser que retenir un grup d'immigrants en un vaixell a port italià durant deu dies hagi suposat que un jutge m'hagi posat sota investigació per segrest», va afegir, en referència a la decisió d'un jutge d'investigar-lo per negar-se a autoritzar el desembarcament de cent migrants d'un vaixell de la Guàrdia Costanera italiana.