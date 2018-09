Rebaixen la condemna de Hasél a nou mesos i un dia

n L'Audiència Nacional va confirmar ahir la condemna per un delicte d'enaltiment del terrorisme al raper lleidatà Pablo Hasél, però li va rebaixar la pena a nou mesos i un dia de presó i a una multa de 5.040 euros «pels comentaris denigrants i enaltiment de persones condemnades per delictes de ter-rorisme», relacionades amb els GRAPO i ETA, escrits a Internet entre els anys 2014 i 2016. Els motius que van dur la sala a atenuar la pena al seu mínim legal possible van ser el fet que les organitzacions terroristes que enalteix «fa un temps que no duen a terme accions terroristes» i, per tant, «el perill de revifar-les és menor». A més, recull la sentència, «les expressions incitants a Internet emeses per l'acusat en aquesta ocasió són més mesurades i menys explícites que aquelles per les quals se'l va condemnar anteriorment», en referència a la condemna a dos anys de presó imposada per l'Audiència Nacional el 2014 i ratificada pel Tribunal Suprem el 2015, en referència a uns vídeos publicats a Internet entre el 2009 i el 2011. El raper lleidatà podria entrar a presó igualment, tot i la rebaixa de la pena, pels seus antecedents.