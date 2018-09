El Tribunal Suprem nega a Carles Puigdemont qualificar-lo d'«exiliat»

n El Tribunal Suprem va afirmar ahir que qualificar de «fugit» l'expresident català Carles Puigdemont és «adequat i en absolut desconsiderat». Així ho va expressar després de rebutjar la seva sol·licitud, on demanava que se'l qualifiqués com a «processat absent o exiliat», tal com també van reclamar els exconsellers Clara Ponsatí i Lluís Puig. La sala segona del TS resol així la petició d'«aclariment o rectificació», formulada pels tres membres de l'anterior Govern, processats per rebel·lió, respecte a alguns escrits en els quals se'ls cita com a fugits, fet que, segons el seu parer, resulta «impropi i desconsiderat». Els magistrats recorden que en l'acte es parlava d'ells com a fugits o sostrets a l'acció de la Justícia espa-nyola de manera que «en el mateix rengló, per si hi hagués algun dubte, es dona la interpretació autèntica del terme fugits». «Això i res més és el que ha dit i el que ha volgut dir la Sala, sense perjudici de conceptes utilitzats per premsa o en àmbits estranys a aquest tribunal», insisteix en aquest nou acte la Sala de tres magistrats que resol les apel·lacions contra les decisions de l'instructor del cas, Pablo Llarena.

En l'acte qüestionat, se cita els exconsellers i l'expresident com a «fugits o sostrets de l'acció de la Justícia espanyola», en primer lloc, frase que la Sala entén que no és en absolut «desconsiderada» amb la seva situació judicial. La segona vegada que s'utilitza el terme «fugits» en l'acta es fa referència a la declaració formal o no de rebel·lia dels esmentats processats. Sobre això, la Sala explica que si la declaració de rebel·lia hagués estat efectuada quan es va dictar l'escrit, «hauria donat lloc a l'ús de l'expressió tècnica 'reu absent' o 'declarat rebel'», però en no ser així, era just el terme de «fugit de l'acció de la justícia».

El tribunal rebutja d'aquesta manera l'al·legació dels processats que la utilització de la paraula fugit no era ajustada al Codi Ètic de Conducta de Jutges i Magistrats.



Lamela, al Suprem

La jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, prendrà possessió dilluns de la seva plaça a la Sala Segona del Tribunal Suprem. La magistrada és coneguda per ser la instructora de la causa dels nois d'Altsasu, i per haver processat per sedició el major Trapero.

Lamela va obtenir 12 dels 21 vots del ple del CGPJ, i passarà a ocupar la plaça que ostentava l'exfiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, que va morir el mes de novembre passat durant un viatge de feina a l'Argentina.