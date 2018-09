La UAB nega que Rivera sigui doctorand al centre

? La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va assegurar que el líder de Cs, Albert Rivera, no és actualment doctorand al centre com consta en el currículum del web de Cs, i ho va atribuir a una «confusió lingüística» perquè, si bé va iniciar els cursos, no està en procés de fer la tesi. Ciutadans va replicar a la UAB que el seu president sí que és doctorand precisament perquè va cursar estudis de doctorat.