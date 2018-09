Batet i el PSC es conjuren per vèncer a les municipals del 2019 i mantenir Sánchez a la Moncloa

n La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, i els alcaldes, regidors i dirigents del PSC es van conjurar aquest dissabte per aconseguir una victòria en els pròxims comicis municipals del 2019 que permeti guanyar les eleccions generals i mantenir l'actual projecte «d'il·lusió i esperança» a la Moncloa. Batet va encapçalar la inauguració del consell d'alcaldes i alcaldesses del PSC juntament amb el líder del partit, Miquel Iceta, el secretari de Política Municipal, Jaume Collboni, i l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marin.

Un conclave municipalista, amb presència de destacats alcaldes i regidors, en el qual es va aprovar un document de mínims que servirà com a base del programa electoral socialista per a les eleccions locals, encara que en tot cas serà desenvolupat en diferents grups de treball les pròximes setmanes i mesos.

El text validat, segons van explicar a l'agència EFE fonts socialistes, marca quatre eixos bàsics: «Per viure», sobre polítiques locals com transport, habitatge o serveis socials, entre d'altres; «per treballar», amb el compromís del sou mínim de referència metropolità; «per gaudir», sobre equipaments i espais públics per a la ciutadania; i «per avançar», amb reptes de futur, des de la immigració o la robòtica a l'ús de l'espai públic o la qüestió territorial.

Batet va acusar les forces independentistes de voler «donar lliçons» i va defensar que la «Catalunya real» és la que coneixen els socialistes. Per la seva banda, Miquel Iceta va fer una crida als seus alcaldes a «rebel·lar-se contra el frontisme», a refer consensos i a oferir «punts de trobada el més amplis possibles» que permetin «guanyar la batalla de l'autogovern, el finançament i la cohesió social». El primer secretari del PSC els va recordar que en les pròximes eleccions municipals del 2019 hi ha en joc «poder proporcionar estabilitat» al Govern de Pedro Sánchez, com també «perspectiva de justícia social i prosperitat econòmica».