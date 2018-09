Casado: «No vull abatre Sánchez, només vull que doni explicacions»

n El president del Partit Popular, Pablo Casado, va assegurar que el seu partit no intenta «abatre» el president del Govern, Pedro Sánchez, amb la polèmica sobre la seva tesi doctoral, sinó que només vol que «doni explicacions». «L'únic que va abatre un Govern que havia guanyat les eleccions dues vegades va ser el PSOE, amb uns aliats pocs confessables, com els independentistes, els batasunos i els de Podem», va assenyalar davant els mitjans de comunicació en la seva visita al president del Partit Social Demòcrata (PSD), Rui Rio, a Lisboa.

Casado va demanar a Sánchez que respecti els mitjans de comunicació en comptes d'enviar un burofax per exigir-los que es retractin de les informacions publicades l'última setmana sobre presumptes irregularitats a la seva tesi.

«Crec que no és bo matar el missatger, dona una mala imatge un Govern que es dedica a amenaçar amb querelles alguns mitjans centenaris», va assenyalar. En concret, Pedro Sánchez, en qualitat de ciutadà, s'ha dirigit als diaris ABC i El Mundo i al mitjà digital okdiario.com. D'altra banda, va afirmar que ell no pot renunciar al seu màster perquè no té un títol habilitant i perquè no ha fet ús de la taxes acadèmiques que ho acrediten.

Per part seva, el ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, va assegurar que la polèmica generada aquesta setmana sobre la tesi doctoral del president del Govern és deguda a la «desinformació» i al «tot s'hi val» a què han recorregut els polítics de l'oposició. Així ho va assenyalar el ministre d'Exteriors a l'acte en què l'alcalde de Valladolid, Óscar Puente, va presentar la candidatura a la reelecció en les eleccions municipals.



Comunicació «immediata»

Borrell va reconèixer que la «velocitat» a la qual succeeixen les coses a l'actualitat ha canviat molt pel que fa a quan va ser ministre fa més de dues dècades, i això és pel fet que «la comunicació és gairebé immediata», si bé va advertir que això comporta el risc que es genera gran quantitat d'informació i que, de vegades, «no tot és veritat».