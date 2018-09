El director de l'Institut Martin Luther King matisa les declaracions sobre el procés

El director de l'Institut d'Educació i Investigació Martin Luther King Jr. de la Univeritat de Stanford (Califòrnia), Clayborne Carson, va matisar ahir les declaracions que va fer al digital El Confidencial en què deia, entre altres coses, que no era «just» que es fes servir la figura de King en el context del procés independentista, ja que el pastor nord-americà va intentar «alliberar els afroamericans d'un sistema opressor» i no considera que formar part d'Espanya sigui «una opressió». El Confidencial va publicar ahir l'àudio de les declaracions de Carson per demostrar la «literalitat» de l'entrevista. En un post publicat al seu bloc, Carson explica que el va sorprendre descobrir que l'havien citat «erròniament». A més, Carson exposa en sis punts la seva posició respecte a l'ús que fa l'indepentisme del nom de Martin Luther King. Carson afirma sentir-se «satisfet quan qualsevol moviment escull utilitzar la mena de tàctiques no violentes i estratègies que King va defensar». D'altra banda, tot i que Carson assegura no ser un expert en Catalunya, diu que l'«opressió dels catalans» i la dels «nord-americans negres» són «difícilment comparables».