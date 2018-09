Ferits per arma de foc dos nois de 23 i 25 anys en un tiroteig a Sabadell

Un noi de 25 anys i un altre de 23 van resultar ferits greu i lleu, respectivament, arran d'un tiroteig que va tenir lloc ahir a la nit al carrer de Cartago, al barri de Puiggener de Sabadell. Segons van informar a l'ACN fonts del SEM, els ferits van ser traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, tot i que altres fonts apunten que un dels ferits és a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, molt a prop del lloc de l'incident. Un d'ells va ser ferit en una cama, i l'altre, al tòrax, que és el que està més greu. Poc abans de les 11 de la nit es va rebre l'avís que hi havia dues persones esteses a terra al carrer de Cartago, al barri de Can Puiggener, després que se sentissin diverses detonacions, presumiblement per arma de foc. Fins allà van desplaçar-se efectius dels Mossos i el SEM. Fonts policials apunten que segueix oberta la investigació per aclarir les causes del tiroteig i els seus responsables, i no es descarten detencions.

Entre les hipòtesis sobre les causes del tiroteig hi ha el d'una disputa de trànsit entre dos grups, un que anava caminant i l'altre en cotxe, tot i que no se sap ben bé què va motivar el tiroteig. Tot i així, no es descarta cap altra hipòtesi i els investigadors segueixen treballant per identificar i localitzar l'autor o autors dels trets.