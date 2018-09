La JNC reclama una «estratègia conjunta» de l'independentisme

El secretari general de la Joventut Nacionalista de Catalunya, Sergi Miquel, va apostar ahir per una «estratègia conjunta i coordinada» de totes les forces independentistes per aconseguir «la llibertat de Catalunya». Miquel va fer aquestes declaracions durant el Consell Nacional de la formació, celebrat a Amposta, en el qual també van aprovar-se mocions a favor que es retorni al fus horari del meridià de Greenwich, en contra de l'ús i promoció de l'homeopatia i la censura a Internet i a favor dels agents de Mossos investigats per l'1 d'octubre. Miquel va afirmar que l'estratègia «conjunta i coordinada» de totes les forces independentistes és la millor via per aconseguir la llibertat.