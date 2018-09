L'alcalde de Londres reclama un segon referèndum sobre el Brexit

L'alcalde de Londres, Sadiq Khan, va reclamar públicament ahir la celebració d'un segon referèndum perquè la ciutadania britànica tingui l'última paraula sobre la futura relació entre el Regne Unit i la Unió Europea, ja que considera que les opcions més probables no tenen res a veure amb el que els polítics van prometre durant la campanya del 2016.

Khan, que va fer campanya contra el Brexit, va explicar en un article publicat pel setmanari The Observer, vinculat a The Guardian, que durant els últims dos anys ha intentat ajudar «de bona fe» el Govern per arribar a un acord de ruptura amb les màximes garanties possibles.

No obstant això, Khan va dir estar «cada vegada més alarmat» per la «confusió» que envolta tot el procés, en el marc del qual la primera ministra, Theresa May, «no ha aconseguit negociar una posició comuna dins del seu partit». Desenes de membres del Partit Conservador han impulsat una rebel·lió interna que posa en dubte fins i tot la continuïtat de May.

«El temps s'acaba ràpidament i ens queden dues possibilitats: un mal acord, que seria tan vague que deixaríem la UE sense saber com seria la futura relació, o cap acord», va advertir Khan. Segons Khan, «tots dos escenaris són a quilòmetres de distància del que ens van prometre durant la campanya del referèndum del 2016.

Per aquest motiu, i «després de meditar acuradament», l'alcalde de Londres ha determinat que la millor opció és «que la ciutadania tingui l'última paraula».