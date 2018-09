Rivera reivindica l'«esperit del 8 d'octubre» i demana eleccions

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va reivindicar «l'esperit del 8 d'octubre», quan Barcelona va ser l'escenari d'una gran manifestació a favor de la unitat d'Espanya. Per a Rivera, aquella mobilització va ser precisament el que va permetre «parar el cop d'estat» dels independentistes. «Ho vam fer junts, vam aplicar la constitució, vam sortir al carrer, va sortir el nostre cap d'estat i vam defensar la democràcia», va recordar Albert Rivera.

El president de Cs va tornar a demanar urnes a l'Estat espanyol. Segons el líder de Cs, el futur d'Espanya passa per un president que no pacti amb els independentistes. «Que Sánchez no s'equivoqui», va dir al president del Govern espanyol, perquè qui vol «liquidar» l'Estat és Quim Torra. Albert Rivera i Inés Arrimadas van participar ahir en un acte al Moll de la Marina de Barcelona organitzat per la plataforma Espanya Ciudadana. El president de Ciutadans, Albert Rivera, va reivindicar els «herois que van omplir els carrers de Barcelona ara farà un any», en referència als participants de la multitudinària manifestació del 8 d'octubre a Barcelona a favor de la unitat d'Espanya. «Me'n recordaré tota la vida, de l'abraçada que tota la societat espanyola va fer a Catalunya i també entre catalans», va assenyalar Rivera. «L'esperit del 8 d'octubre» no és pot oblidar, va destacar.

Rivera també va dir que és important que a Espanya hi hagi un Govern amb majoria política i pactes entre constitucionalistes. «No pot ser que Espanya estigui en mans de qui vol liquidar-la». Rivera va assenyalar que mai serà president de la mà de Torra.