Bèlgica rebutja l'extradició del raper Valtònyc

El jutjat de primera instància de Gant ha decidit aquest dilluns rebutjar l'extradició contra el raper mallorquí Josep Miquel Arenes, àlies Valtònyc.

El jutge ha decidit que el cas de Valtònyc s'emmarca dins de la llibertat d'expressió i s'ha oposat a la seva entrega a l'Estat espanyol, que el reclama per complir una pena de presó de tres anys i mig pels delictes d'enaltiment del terrorisme, injúries a la Corona i amenaces per les lletres de diverses cançons que va escriure i pujar a Internet.

El jutge ja va descartar a l'agost l'extradició automàtica per terrorisme, que l'Audiència Nacional havia marcat a l'euroordre, i aquest dilluns ha tombat tot el cas. Ara, però, l'Estat espanyol encara pot apel·lar.

"Estic molt content de poder ser lliure i que no m'extradeixin, però molt trist pels companys d'Espanya que no ho són i que no tenen ni un judici just ni una justícia justa", ha assegurat Valtònyc a les portes dels tribunals de Gant.

"És molt trist que haguem de marxar de casa nostra per trobar justícia i ser lliures", ha afegit el raper mallorquí, que ha agraït el "suport popular" i la tasca dels seus advocats.

"El jutge ha decidit que no hi haurà extradició i ha rebutjat tots els càrrecs", els de terrorisme, els d'enaltiment del terrorisme, els d'amenaces i els d'injúries a la corona, ha explicat l'advocat belga del músic, Simon Bekaert.

Valtònyc ha celebrat la decisió judicial i ha dit que "la corona s'ha injuriat ella sola en tot moment". "Jo no sóc cap enemic de la corona, potser el rei és l'enemic de la corona"; ha dit el cantant.





Valtònyc ha explicat que després d'aquesta decisió belga, continuarà amb els seus plans de portar el cas al Tribunal Europeu de Drets Humans amb seu a Estrasburg. "Venim a guanyar-ho tot, anirem al Tribunal Europeu de Drets Humans per crear un precedent", ha dit.

L'advocat Gonzalo Boye ha remarcat que la justícia espanyola hauria de començar a "aplicar estàndards europeus i democràtics" per no passar "situacions vergonyoses" com les d'aquest dilluns a Gant.

"És el moment de replantejar-se les coses, sempre estem a temps de rectificar, no n'hi ha prou amb reduir les penes, fa falta que no siguin delicte, perquè estem parlant de casos de llibertat d'expressió", ha destacat.

Segons Boye, la decisió de la justícia belga és un "reforç" al cas de cara a Estrasburg, perquè "uns mateixos fets no poden ser delicte en un país i no en un altre".