Busquen un home que en va apunyalar un altre al coll a Lleida

Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'haver apunyalat al coll un home, aquest diumenge 16 de setembre a la matinada, en ple carrer a Lleida. Els fets van tenir lloc a l'encreuament dels carrers Alfred Perenya i Alcalde Porqueres i els serveis d'emergència van rebre l'avís cap a un quart de tres de la matinada. El SEM va traslladar l'home ferit, de 45 anys i nacionalitat romanesa, a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida on, després de rebre atenció sanitària, va ser donat d'alta el mateix diumenge. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació per esclarir les causes de l'agressió. Encara no hi ha cap detingut.