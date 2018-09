Calviño: «És un bon moment per apujar impostos»

La ministra d'Economia i Empresa, Nadia Calviño, ha afirmat aquest dilluns que "si hi ha un moment en què toca pujar impostos és ara", quan Espanya presenta un creixement econòmic "robust".

Calviño, en declaracions a Antena 3 recollides per Europa Press, responia així als empresaris, que són contraris a noves pujades en societats, i al president de BBVA, Francisco González, que afirma al diari ABC que, davant la desacceleració econòmica, " el Govern no ha d'elevar la despesa ni pujar els impostos ".

La ministra ha defensat que l'economia espanyola continua mostrant dades positives i un creixement "robust", pel que és ara i no en moments de crisi quan s'han de pujar impostos per evitar que a futur es deteriorin els comptes públics. "S'han rebaixat impostos en moments en què no era coherent fer-ho per la lògica econòmica", ha assenyalat.

Calviño ha insistit que el plantejament del Govern és no apujar els impostos a les classes mitjanes i treballadors, sinó fer que els que més tenen, paguin més.

La titular d'Economia ha assegurat que Espanya complirà amb la normativa comunitària i sortirà aquest any del procediment de dèficit excessiu per passar al que es coneix com a "braç preventiu", en el qual es té en compte l'ajust estructural.

Aquest serà d'uns 6.000 milions en 2019, ja que la sendera de dèficit que s'ha marcat l'Executiu apunta a un objectiu del -1,8% del PIB, segons ha recordat Calviño, que ha negat que s'hagin de produir retallades en la despesa social.

La ministra ha subratllat que són objectius del Govern complir amb els objectius d'estabilitat, reduir el deute públic, treballar en favor de l'estabilitat laboral i créixer el màxim possible, però buscant que aquest creixement econòmic "es reparteixi entre tots" i no només entre uns pocs.



Balanç "extraordinàriament positiu" del Govern



Calvino ha fet un balanç "extraordinàriament positiu" dels 100 dies del Govern de Pedro Sánchez perquè "s'ha canviat la dinàmica del país" i s'han aconseguit fites importants, com recuperar la sanitat universal i revertir les retallades en Educació.

Sobre la privatització de Bankia, Calviño ha reiterat que, a l'actual preu de l'acció, "no seria un bon negoci per als ciutadans espanyols" vendre ara la part de l'entitat que encara està en mans de l'Estat.