La decisió de no extradir Valtònyc desperta reaccions oposades

La Justícia belga ha rebutjat aquest dilluns l'ordre europea de detenció i entrega (OEDE) cursada per Espanya contra el raper mallorquí Josep Miguel Arenas, conegut artísticament com Valtònyc, en considerar que cap dels tres delictes pels quals el reclama la Justícia espanyola constitueixen un delicte a Bèlgica, segons han informat els advocats de la defensa.

El mallorquí, que es troba a Bèlgica des del juny, va ser condemnat per l'Audiència Nacional a tres anys i mig de presó per delictes d'amenaces, enaltiment del terrorisme i injúries a la corona, una sentència posteriorment confirmada per la Sala Segona del Tribunal Suprem.

Aquesta decisió ha provocat una allau de reaccions polítiques en territori espanyol. Les esquerres s'han alegrat de la decisió i han celebrat que s'hagi considerat llibertat d'expressió. En canvi la dreta, liderada pel PP, ha criticat durament el país belga i l'ha considerat "un santuari per als fugits".

Torra i Puigdemont feliciten Valtònyc per trobar "justícia" fora d'Espanya



El president de la Generalitat, Quim Torra, i el seu antecessor, Carles Puigdemont, han felicitat avui el raper Josep Miquel Arenas, conegut com a Valtònyc, per haver trobat "justícia" fora d'Espanya.

La Justícia belga ha rebutjat extradir Valtònyc davant una falta d'equivalència a Bèlgica dels delictes pels quals està condemnat a Espanya, enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces, amb una pena de tres anys i mig de presó.

Valtònyc pot així quedar-se a viure a Bèlgica i haurà d'esperar que el seu cas prescrigui -en cinc anys- o es revisi a Espanya, en el cas que el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg, al qual els seus advocats portaran la sentència espanyola, opti per abonar la seva defensa.



Colau veu el rebuig a l'extradició de Valtònyc "de sentit comú"



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau (BComú), considera el rebuig d'un jutge belga a extradir a Espanya el raper Valtònyc "previsible i de sentit comú".

"Ni rebel·lió violenta a Catalunya ni rapers terroristes. Una decisió de la justícia europea previsible i de sentit comú", ha escrit Ada Colau a Twitter en tenir coneixement de la decisió judicial.

A aquestes consideracions, l'alcaldessa de Barcelona ha afegit en el seu missatge una advertència: "La cúpula judicial espanyola hauria de revisar què està passant abans que el desprestigi de la institució sigui irreparable".

La Justícia belga ha rebutjat avui extradir el raper Josep Miquel Arenas, conegut com a Valtònyc, davant una falta d'equivalència a Bèlgica dels delictes pels quals està condemnat a Espanya, enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces, amb una pena de tres anys i mig de presó.



Podem celebra que la justícia belga estigui "a prop de la llibertat d'expressió"



La portaveu adjunta de Podem, Laura Camargo, ha celebrat aquest dilluns que "clarament" la justícia belga està "més a prop de la llibertat d'expressió que l'espanyola" amb el tema de l'extradició de raper mallorquí, Josep Miquel Arenas, conegut com Valtonyc .

En roda de premsa, Camargo ha dit que la justícia belga ha considerat que "les seves lletres estan dins dels paràmetres" de la llibertat d'expressió i que aquests "són més importants que altres atribucions" que ha realitzat la justícia espanyola.

Per la seva banda, la portaveu del PP, Margalida Prohens, ha manifestat el seu respecte per la justícia i ha assenyalat que aquest és un "procés obert" en què no s'ha dit encara "l'última paraula". Així, ha manifestat el seu "màxim respecte a la justícia belga i també a l'espanyola, que haurà de defensar el seu punt de vista".

Així mateix, ha assenyalat que "Valtonyc és un pròfug de la justícia" i que això és una cosa "lamentable". A més, ha recordat que va donar xerrades en instituts amb "el beneplàcit" de la presidenta del Govern, Francina Armengol, així com rodes de premsa a l'Ajuntament de Palma, amb "el vistiplau dels seus socis".



González Pons critica que Bèlgica sigui un "santuari per als fugits"



El portaveu del PP al Parlament Europeu i vicepresident primer del Grup PPE, Esteban González Pons, ha criticat que Bèlgica es converteixi en un "santuari per als fugits" de la Justícia espanyola, després que un tribunal belga hagi rebutjat aquest dilluns lliurar a les autoritats espanyoles el raper mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut artísticament com Valtònyc.

"A la Unió Europea del segle XXI no pot haver santuaris en un país membre en què els fugits de la justícia d'un altre país membre s'instal·lin impunement", ha declarat després de fer-se pública la decisió del jutjat de primera instància de Gant.



Ciurana (PDeCAT): la decisió belga sobre Valtònyc "posa la Justícia espanyola davant el mirall"



El portaveu del PDeCAT a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Ciurana, ha sostingut aquest dilluns que el rebuig de la Justícia belga d'extradir a Espanya el raper Valtònyc "posa la Justícia espanyola davant el mirall".

Ha dit en roda de premsa que s'ha "hagut d'anar a buscar la justícia fora, perquè a l'Estat espanyol no és un poder independent", i ha avançat que el seu grup portarà a la comissió municipal de Presidència d'aquest dimecres una petició per alliberar els dirigents sobiranistes empresonats.

Volen impulsar aquesta petició mitjançant una declaració institucional, per la qual esperen obtenir els acords necessaris, també per demanar el retorn dels polítics "que han hagut d'anar-se'n a l'exili, i que es posi fi a la repressió" de l'independentisme, ha dit.



Albiol (PP): "Bèlgica s'ha convertit en un problema per a la UE"



El líder del PP català, Xavier García Albiol, ha criticat la decisió de la Justícia belga de no extradir el raper Valtònyc en considerar que cap dels tres delictes pels quals el reclama la Justícia espanyola constitueixen un delicte al país: "Posa en evidència que Bèlgica s'ha convertit en un problema per a la UE".

"Un país que és avui refugi dels delinqüents d'Espanya trenca amb l'esperit de la UE d'una gran unió de països europeus amb una sèrie d'actuacions conjuntes", ha lamentat aquest dilluns en roda de premsa a Barcelona.

Bèlgica també ha rebutjat l'extradició a Espanya dels líders sobiranistes que es van traslladar al país per eludir la Justícia espanyola, la qual cosa per a Albiol denota que "és un país poc fiable, poc seriós i poc responsable".



Armengol reitera el seu respecte a les decisions judicials



La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reiterat aquest dilluns, després que la justícia belga hagi rebutjat el lliurament a Espanya del raper Josep Miquel Arenas, 'Valtonyc', el seu respecte "a les decisions judicials i als tribunals, també als de Brussel·les ".

La defensa del raper ha explicat que la justícia belga considera que cap dels fets pels quals li reclama la Justícia espanyola constitueixen delicte a Bèlgica.

"Els fets pels quals Josep va ser condemnat a Espanya, a Bèlgica es considera que són conductes atípiques i per tant es rebutja l'extradició en una resolució molt motivada. El jutge ha manifestat que això és llibertat d'expressió i cap de les frases de les seves cançons tenia contingut criminal ", ha explicat el lletrat Gonzalo Boye.