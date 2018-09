La filla de Forn denuncia a les Nacions Unides «la persecució política» dels líders independentistes catalans

La filla de l'exconseller Quim Forn, actualment en presó preventiva per un suposat delicte de rebel·lió i sedició, denuncia a Nacions Unides "la persecució política" contra els defensors "del dret a l'autodeterminació" de Catalunya.

En la seva intervenció aquest dilluns a Ginebra en el debat general del Consell de Drets Humans de l'ONU, Anna Forn ha explicat que "9 líders socials i polítics" catalans, entre ells el seu pare, es troben a la presó des de fa més de 10 mesos de forma preventiva per "convocar un referèndum en compliment del mandat electoral derivat del resultat de les eleccions al Parlament de Catalunya" del 2016. En aquest sentit, ha exigit al govern espanyol que tramiti "les invitacions necessàries perquè els Relators Especials i els Grups de Treball" de l'organització internacional "que ho han sol·licitat, puguin visitar el país". A més, ha sol·licitat als "mecanismes de Nacions Unides que assessorin i acompanyin a l'Estat espanyol en la gestió d'aquest tema".

Respecte a la situació dels polítics i activistes catalans empresonats, la filla de l'exconseller d'Interior ha lamentat que no s'hagin adoptat "mesures alternatives més humanitàries" i que se'ls tracti "com a terroristes". "Ens trobem davant d'una situació de judicialització màxima d'una situació política amb l'adopció de mesures desproporcionades", ha dit. Per això, Anna Forn ha tornat a reclamar al govern espanyol que "doni les instruccions necessàries" perquè puguin "quedar en llibertat" obrint "la porta al diàleg".