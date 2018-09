Miquel Buch «garanteix» que els Mossos van treballar com una «policia professional» l'1-O

El conseller d'Interior, Miquel Buch, té «confiança plena» i «garantia absoluta» que els Mossos d'Esquadra «van treballar com una policia professional i democràtica, que és el que són», la jornada de l'1-O.

Aquesta és la resposta de Buch quan va ser preguntat pel suposat traspàs d'informació per part de responsables policials a l'anterior Govern sobre algunes actuacions de la Guàrdia Civil per evitar el referèndum, segons van difondre ahir diferents mitjans de comunicació. El Periódico va publicar ahir que, segons un informe de la Guàrdia Civil inclòs en el sumari de la causa per rebel·lió del Tribunal Suprem, l'exsecretari general d'Interior Cèsar Puig suposadament va enviar quatre correus electrònics a l'aleshores secretari general d'Economia, Josep Maria Jové, amb informació dels Mossos sobre l'escorcoll que va fer la Guàrdia Civil a la seu d'Unipost de Terrassa el 19 de setembre passat. El diari El Mundo, per la seva banda, recull que el major Josep Lluís Trapero va traslladar a responsables polítics dels Mossos «informació crucial» que era utilitzada per «establir contramesures».



Competències dels Mossos

D'altra banda, el conseller va reafirmar que els Mossos no retiraran cap llaç groc de l'espai públic. «No és competència dels Mossos treure llaços ni netejar carrers», va reiterar. Tot i que Buch va assenyalar que no volia comentar investigacions judicials, sí que va defensar els Mossos d'Esquadra com una «policia professional i democràtica», i va mostrar-se convençut que van actuar com a tal en tots els esdeveniments relacionats amb el referèndum de l'1 d'octubre.

En una atenció als mitjans de comunicació després de participar en l'aniversari dels 30 anys del parc de Bombers de Collbató (vegeu la pàgina 12 d'aquesta mateixa edició), el conseller va subratllar que no entra dins la competència dels Mossos d'Esquadra retirar llaços del carrer i que, per tant, no ho faran. D'altra banda, sobre la concentració convocada pel col·lectiu MosSOS, acordada amb els sindicats, a la seu del departament d'Interior avui per demanar més plantilla i unes millors condicions laborals, aprofitant que hi ha de tenir lloc el Consell de la Policia, Buch va mostrar-se «molt tranquil».

El titular d'Interior va destacar que aquest serà el segon Consell de la Policia des que és conseller i que hi tenen previst donar resposta a les peticions que els van traslladar.