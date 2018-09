Salvini celebra els seus 100 primers dies al Govern unint-se a Bannon

? El Govern italià del molt discret Giuseppe Conte va complir recentment els seus primers 100 dies, en què l'omnipresent Matteo Salvini s'ha consolidat com el veritable cap d'aquest Executiu inèdit a la UE. Mai, fins al juny d'aquest any, un país fundador de la Unió Europea havia estat dirigit per un govern populista, producte d'una aliança entre la formació antisistema Moviment Cinc Estrelles i un partit d'extrema dreta, la Lliga de Salvini.

Amb un 17% de vots a les legislatives, semblava destinat a exercir un paper secundari davant del més de 32% de l'M5S. Això era no conèixer el molt mediàtic cap de la Lliga, que va aconseguir tracte d'igual a igual en les negociacions de govern i va obtenir el protagonisme gràcies al seu discurs antiimmigració. En aquesta línia de principal protagonista de l'Executiu de Roma, s'acaba de saber que Salvini s'unirà a l'exassessor de Donald Trump, Steve Bannon, i al moviment populista i ultra que vol implantar a la UE.

«Està amb nosaltres!», va tuitejar el belga Mischaël Modrikamen, cap del Partit Popular, micropartit való d'extrema dreta, que acompanya Bannon en els seus esforços per unir populistes i euroescèptics en el si d'un moviment paneuropeu. Interrogat sobre el tema, Salvini -que va participar en el fòrum de Cernobbio (nord) de dirigents polítics i econòmics- va explicar que les eleccions europees de la primavera del 2019 són «una oportunitat per a un canvi històric i l'última ocasió per salvar Europa». L'objectiu és convertir-se en el «primer grup parlamentari europeu i oblidar la trista paràbola socialista que ha suposat inseguretat i atur». El diputat ultra holandès Geert Wilders, present a Cernobbio, va assegurar que està interessat en el projecte.