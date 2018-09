Sis ferits lleus al metro de Madrid després d'esclatar l'ordinador d'una dona

Almenys sis persones han resultat ferides al metro de Madrid després que l'ordinador portàtil d'una dona esclatés a l'estació Príncep de Vergara.



Després de l'incident s'han viscut escenes de pànic, ja que alguns viatgers han pensat que podia tractar-se d'un atemptat. Varies ambulàncies del Samur, Policia Nacional i Policia Municipal s'han traslladat fins al lloc dels fets i han atès les sis persones ferides, la dona a qui ha explotat el portàtil i altres cinc viatgers que es trobaven al costat seu.





Esto fue lo que ocurrió. Evacuación por que un equipo eléctrico explotó. ( Tablet ). 30 min encerrados en el vagón. pic.twitter.com/HnpYEHSOiM — Juan Teixeira (@juanteix) 17 de septiembre de 2018

#Incidente en @metro_madrid en #PríncipedeVergara.El incendio de un ordenador portátil provoca la salida de los pasajeros por las vías. @BomberosMad las revisa para comprobar que no hay nadie en el interior. @SAMUR_PC atiende a varios viajeros por crisis de ansiedad. pic.twitter.com/VCmBtQLaim — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 17 de setembre de 2018

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els bombers de l'Ajuntament de Madrid, que s'han fet càrrec de la situació, i dotacions de Samur de manera preventiva.Raquel López, una jove que en aquell moment es trobava a l'interior del tren, ha explicat a Efe que, només la cridòria dels passatgers que s'allunyaven del fum assegurant que s'estava produint un atemptat terrorista.En tractar-se d'un tren sense separació entre vagons,que, preses del pànic, s'han acabat amuntegant al començament del tren, al costat de la cabina del conductor.No obstant això, la testimoni ha explicat qui han recuperat la calma, encara que algunes persones han patit una crisi d'ansietat.En accionar el fre d'emergència,, el que ha permès que el fum es dissipés dels vagons ràpidament, mentre els passatgers anaven recuperant els estris personals (ulleres, mòbils o bosses) que havien perdut en l'estampida.El conductor del tren ha anat tancant totes les portes dels vagons i ha portat el comboi fins a l'estació de Príncep de Vergara, on tots els viatgers han estat desallotjats.Segons la jove, a més dels Bombers de l'Ajuntament, que han baixat a inspeccionar el tren per assegurar-se que l'incendi estava apagat i que no hi havia persones en els vagons. Al voltant de les deu del matí la circulació de trens a la línia 9 havia recuperat la normalitat.