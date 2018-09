Torrent: «Hi haurà acord sobre els diputats suspesos: No tenim alternativa»

El president del Parlament, Roger Torrent, s'ha mostrat convençut que s'arribarà a un acord per als diputats suspesos abans del 2 d'octubre, quan està previst que comenci el debat de política general. "No tenim alternativa a l'acord. Arribarem a un acord segur", ha assegurat el president de la cambra catalana en una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio'. Torrent ha insistit en els principis amb què, segons ell, s'ha de basar la fórmula: preservar la dignitat dels diputats, mantenir les majories parlamentàries del 21-D i que totes les decisions que es prenguin tant en els òrgans de govern com al ple siguin efectives. D'altra banda, Torrent ha assegurat que el pla d'igualtat que vol impulsar al Parlament és una "prioritat" de la seva presidència i ha admès que el fet que només hi hagi una dona a la Mesa de la cambra és un símptoma que no s'han fet prou bé les coses i que s'ha de fer "molt més".

Torrent no ha volgut entrar en detalls sobre com hauria de ser l'acord amb JxCat per desencallar la situació dels diputats processats i suspesos pel jutge Pablo Llarena. Segons el president del Parlament, s'està concretant i s'explicarà la fórmula abans del debat de política general, el primer ple previst.

Per a Torrent, és necessari aplicar un pla d'igualtat perquè els representants han de predicar amb l'exemple en l'àmbit de la igualtat efectiva d'homes i dones. "Si el legislatiu no compleix, és difícil que pugui exigir", ha conclòs.