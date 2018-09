La xifra de morts causades pel pas del tifó Mangkhut per les Filipines s'eleva a 59

Com a mínim 59 persones han mort com a conseqüència del pas del tifó Mangkhut per les Filipines, una tempesta que va estar acompanyada ahir de vents de més de 200 quilòmetres per hora i pluges intenses, segons va informar un portaveu de la presidència filipina, Francis Tolentino.

El portaveu va explicar des de Tuguegarao City en roda de premsa que és probable que la xifra final de morts augmenti en les properes hores o dies, a mesura que avancin els treballs de rescat i desenrunament. Paral·lelament, les autoritats van informar que hi ha 13 persones desaparegudes.

«Ara estem acabant totes les operacions de recerca i rescat. Demà hauria de començar la fase de reconstrucció», va assegurar Tolentino referint-se al tifó Mangkhut, batejat com a Ompong a les Filipines.

El Consell Nacional filipí de Control de Desastres va assenyalar que hi ha 270.388 persones afectades pel pas de la tempesta en una trentena de províncies, de les quals 154.185 han hagut de ser acollides en centres d'evacuació.

Fonts del Consell de Control de Desastres van informar, a més, de la suspensió de les classes en 945 municipis i dels serveis municipals i d'altres institucions del govern en 228 municipis.

Les autoritats també van haver de cancel·lar 127 vols internacionals i 125 de domèstics, i el trànsit marítim està greument afectat a tota l'illa de Luzon. El Consell de Control de Desastres va informar que hi havia talls de subministrament elèctric en 142 regions i 33 talls de carreteres.



Morts en riuades

Com a mínim quatre persones van morir ahir a Nova Biscaia per una riuada. La majoria de morts van ser provocades per esllavissades que van afectar la regió de Sierra, a l'illa de Luzon. Ahir a última hora de la tarda el servei meteorològic de les Filipines, Pagasa, va rebaixar l'alerta nacional, ja que el tifó ja no està sobre el territori, però va advertir que encara es mantindrien durant «prop de vuit hores» els vents i les pluges, que podrien provocar inundacions i esllavissades.

El tifó, el més potent que ha arribat a Filipines aquest any, va travessar el nord de l'illa de Luzon, on viu prop de la meitat de la població del país, i va seguir avançant cap al sud de la Xina, on s'espera que colpegi Hong Kong i el Vietnam amb vents de 170 quilòmetres per hora. La tempesta té una força equivalent a un huracà de categoria 5 de l'Atlàntic.

«Segons les previsions actuals, el tifó arribarà al delta del riu Perla (Hong Kong) cap al migdia», va advertir l'Observatori de Hong Kong. L'illa va elevar el nivell d'alerta per tifons al número 10, el més alt.

Els vents van desarrelar molts arbres i van trencar les finestres d'edificis de Hong Kong, i el nivell de l'aigua va elevar-se 3,5 metres en alguns punts a l'hora de tancar aquesta edició.

A Macau es van haver de tancar els emblemàtics casinos i l'exèrcit xinès ha estat desplegat per facilitar l'ajuda en previsió dels possibles danys. Alguns carrers van quedar inundats.