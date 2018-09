Absolen un altre policia jutjat per l'1-O perquè "complia el seu deure" i "no es va extralimitar"

El jutjat d'instrucció 1 de Lleida ha absolt un agent de la Policia Nacional acusat de lesions lleus per haver ferit a la zona maxil·lar una dona que protegia l'Escola d'Adults Joan Carles I de Lleida, durant les votacions de l'1-O i que va rebre un cop amb la defensa de l'acusat, tal com ell mateix reconeix i tal com, segons la sentència, es pot veure a les imatges dels fets facilitades. Tot i l'agressió, que va tenir lloc cap a les 13.30h, la jutgessa, absol l'agent en entendre que aquest "complia el seu deure" i que "no es va extralimitar", basant-se en la llei que recull que estan exempts de responsabilitat criminal aquells que actuïn en compliment d'un deure o en l'exercici legítim d'un dret, ofici o càrrec. Aquesta no és la primera absolució d'un policia per les càrregues de l'1-O. El mes de juliol passat, per exemple, es va absoldre un altre agent d'una presumpta agressió a un home a l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) de Lleida, en aquest cas, per falta de proves.

Segons aquesta última sentència, cal tenir en compte la situació en què es van produir els fets. "No era una situació pacífica sinó emmarcada en un moment de tensió social absoluta, on una multitud de ciutadans tenia intenció d'evitar l'actuació policial i la seva entrada al col·legi, i per tant alguns agents van haver de fer ús de la mínima força indispensable per desallotjar l'entrada a l'edifici.

Segons l'escrit, a partir de les proves es dedueix que l'agent va colpejar la zona maxil·lar de la denunciant amb la defensa reglamentària, fent-se lloc, després d'haver rebut un cop al cap amb una bossa. Segons la jutgessa, el comportament de l'agent va respondre a una "actitud de defensa, que va fer que fins i tot colpegés el company que va anar a ajudar-lo". Segons recull també l'escrit, "no es desprèn d'aquesta actuació una extralimitació en l'ús de la força" i es considera que la resposta de l'agent va ser "adequada" i que es va limitar a crear un espai de seguretat.

L'acusació particular demanava una multa de 4.500 euros per un delicte lleu de lesions amb els agreujants d'ús d'instrument perillós i abús de superioritat i que indemnitzés amb 200 la dona per les lesions patides i amb 800 euros més per danys morals. El judici va tenir lloc el 17 de juliol de 2018 i el policia va declarar per videoconferència.

El fiscal va sol·licitar l'absolució del denunciat en entendre que concorria l'eximent d'actuar en compliment d'un deure o en l'exercici legítim d'un dret, ofici o càrrec, ja que l'agressió es va produir com a "resposta a un atac previ" i podia concórrer així mateix l'eximent d'actuar en legítima defensa. Així mateix, l'advocat de la defensa va demanar l'absolució assenyalant que no hi havia intenció d'atacar sinó de defensar-se.