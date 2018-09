Air Nostrum ja té llum verd per competir amb Renfe en l'AVE Madrid-Barcelona

El tren unirà Madrid amb Montpeller passant per Barcelona

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha donat llum verd al que serà el primer servei ferroviari d'Alta Velocitat privat, una connexió internacional a Montpeller promoguda per Ilsa, companyia propietat dels accionistes d'Air Nostrum, que competirà amb Renfe en el seu trajecte entre Madrid i Barcelona.

Aquest primer AVE privat entrarà així a competir en un dels c0rredors amb major trànsit de viatgers del país i plantarà cara a l'AVE de Renfe i també al pont aeri.

Això és possible atès que, tot i que es tracta d'una connexió internacional entre Madrid i Montpeller, realitzarà no obstant això parades nacionals a la ciutat comtal i a Saragossa.

La comissió ha donat via lliure a aquest servei gairebé un any després de rebre la sol·licitud i després de resoldre la petició de Renfe d'analitzar-lo per determinar que complia els criteris de trànsit internacional.

En la seva resolució, la comissió conclou que l'oferta global que Ilsa planteja compleix els requisits per ser considerada com a trànsit internacional, l'únic de transport ferroviari de viatgers que actualment està liberalitzat. L'obertura a la competència del trànsit nacional està prevista per a final de l'any 2020.