Així ha estat el tens cara a cara entre Aznar i Rufián

El duríssim cara a cara entre l'expresident del Govern José María Aznar i el portaveu d'ERC en la Comissió d'Investigació sobre el suposat finançament il·legal del PP, Gabriel Rufián, ha estat ple de retrets, amb acusacions de "colpista" o de no tenir vergonya.

La intervenció de Rufián en l'interrogatori a Aznar ha començat acusant a l'expresident del Govern de defensar la intervenció a l'Iraq com a "senyor de la guerra" i de no tenir "vergonya" per ser el president d'un partit amb desenes de càrrecs condemnats per corrupció.

"No té vergonya, defensa un partit fundat per colpistes de l'any 36", ha denunciat Rufián, exhibint una samarreta en memòria del càmera José Couso, assassinat a l'Iraq.

Ha evocat Rufián les noces de la filla d'Aznar en L'Escorial, a la qual van assistir polítics implicats en casos de corrupció i els propis capitosts de la trama Gürtel, començant per Francisco Corretja.

"Això no era un casament, sinó un càrtel", ha dit el portaveu d'ERC, que ha retret a Aznar que es "solidaritzi" amb Eduardo Zaplana, a la presó malalt de leucèmia.

Li ha contestat Aznar, que ha lamentat l'"histrionisme" de Rufián per intentar ser el protagonista de la comissió i en els mitjans de comunicació per mitjà de "frases tabernàries" que no mereixen "ni el més mínim dels seus menyspreus" per la seva "falta de vergonya".

En un cara a cara amb constants interrupcions, i que ha fet sortir de polleguera al president de la Comissió, el diputat de NC, Pedro Quevedo, i als diputats del PP, que han protestat sonorament, Aznar ha retret a Rufián que sigui el representant d'un partit colpista "que vol destruir l'ordre constitucional" i amb persones a la presó acusades de rebel·lió i sedició.

Un partit, com a ERC -ha afegit Aznar- que recolza al Govern del PSOE, "que ven munició de precisió" a Aràbia Saudita.

L'expresident del Govern ha aprofitat per advertir al Govern de Pedro Sánchez que aquest tipus de "errors" en política exterior "es paguen de manera molt dura" i convé tenir-los en compte abans d'arribar als càrrecs.

I sobre les acusacions de Rufián que Aznar va presidir un partit fundat per "colpistes", l'expresident del Govern s'ha remuntat a l'any 1934, any en el qual ERC -ha dit- també va participar en un cop contra el Govern legítim de la República.

"Ara han volgut donar un altre cop i té als seus principals dirigents a la presó, acusats de rebel·lió i sedició", ha denunciat.

Aznar ha demanat a Rufián que digui quines proves té per assegurar que les noces de la seva filla amb Alejandro Agag va poder pagar-se amb fons il·legals.

"Si no ho fa està faltant a la veritat", ha criticat l'expresident del Govern després que el portaveu d'ERC l'hagi comparat amb Vito Corleone, protagonista d'El Padrino.

Rufián ha preguntat a Aznar "si dorm bé" després d'haver promogut la guerra de l'Iraq i ha expressat el seu desig que "algun dia" sigui jutjat per un tribunal internacional de Drets Humans.

Després del diputat d'ERC, ha intervingut Óskar Matute, d'EH-Bildu, qui ha preguntat a l'expresident del PP si "va veure sobres" en el partit i si es van cobrar sobresous

"No he vist cap sobre", ha contestat Aznar, qui ha assegurat que ell només va rebre retribucions en la seva condició de diputat i president del partit.

En la seva opinió, resulta "veritablement increïble" que Matute li pregunti per "sobres" quan, segons ha dit, pertany a un partit hereu de l'antiga Batasuna que "era part d'ETA" i es va beneficiar de segrestos i extorsions.