El comptador de la UAB avala la xifra del milió de manifestants de la Diada

Els primers càlculs del comptador de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) avala la xifra del milió de manifestants de la Diada que va donar la Guàrdia Urbana. Segons ha explicat el director del Centre de Visió per Computador, Josep Lladós, a 'Rac 1'. Es tracta de dades provisionals que no es podran confirmar fins d'aquí uns mesos quan s'hagin analitzat tots els vídeos i les fotografies recollides de la manifestació de la Diagonal. De moment, han començat per les imatges de televisió però falta processar les fotografies que es van penjar a les xarxes amb l'etiqueta 'xifres diada'. Es van recollir unes 400 fotografies però no totes són vàlides. Per això, durant unes setmanes se'n continuaran acceptant de noves.

Segons ha explicat Lladós, en el moment de més afluència, a les 17:14h, a la confluència del carrer Girona amb l'Avinguda Diagonal, hi havia una densitat mitjana de 3,8 persones per metre quadrat. La mesura que dona la Guàrdia Urbana, que és d'un milió de persones, coincidiria perquè vindria a ser una mitjana de 4 persones per metre quadrat.