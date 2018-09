Una delegació d'alcaldes denuncia davant l'ONU la «persecució judicial» pel suport a l'1-O

Una delegació d'alcaldes i representants municipals han denunciat davant de responsables de l'ONU a Suïssa la "persecució judicial" per aprovar una declaració política a favor del referèndum de l'1-O. En una visita d'estudi sobre "democràcia directa" organitzada per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) aquesta setmana, un grup de batlles s'ha reunit amb dos responsables de l'Oficina de l'Alt Comissariat de les Nacions Unides pels Drets Humans, Yulia Babuzhina i Marc Bojanic. "L'estat espanyol ha estat abusant del poder judicial per perseguir-nos i amenaçar-nos", ha dit el president de l'ACM, David Saldoni, després de la reunió. En un comunicat de l'entitat, l'alcalde de Sallent ha remarcat que "és un conflicte polític que s'ha de resoldre per vies polítiques, democràtiques i pacífiques i no per via judicial".

Saldoni ha defensat que com a electes tenen el deure de respectar les decisions "democràtiques" i ha reivindicat poder exercir aquest deure de manera "lliure i sense amenaces".

"Més de 700 representants municipals van ser denunciats pel fiscal general, i alguns ja fins i tot han declarat, com a investigats, i també es va posar una querella judicial als presidents de l'ACM i l'AMI acusats de delictes de prevaricació, malversació i desobediència", recorda el mateix comunicat.

Durant el viatge a Suïssa organitzat per les dues entitats, la delegació també s'ha reunit amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel -totes dues establertes al país alpí des de fa mesos-, per mostrar el "suport i la solidaritat" del món local. La delegació tanca el viatge aquest dimecres amb una visita a l'alcalde de Berna i al Parlament suís.