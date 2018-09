ERC renova la direcció però Rovirai Junqueras mantenen el lideratge

L'executiva d'ERC va aprovar ahir diversos canvis organitzatius que inclouen la creació de dues noves vicesecretaries generals, una de les quals l'ocuparà l'actual portaveu del partit, Marta Vilalta, a més de redistribuir àrees de responsabilitat i augmentar la presència de dones. Tot i aquests canvis, Oriol Junqueras i Marta Rovira continuaran liderant el partit com a president i secretària general, respectivament.

Aquests canvis organitzatius van ser aprovats ahir a la tarda en una reunió de l'executiva del partit, tot i que perquè siguin efectius hauran de ser ratificats dissabte que ve a la reunió del Consell Nacional d'ERC.

L'objectiu dels esmentats canvis, segons va indicar ERC en un comunicat, és reforçar la seva estructura organitzativa davant la que qualifiquen de «repressió de l'Estat», en referència als dirigents que estan encausats, a la presó o que han fugit a l'estranger per evitar el seu empresonament, entre ells els màxims dirigents, Oriol Junqueras i Marta Rovira.

Els dos líders seguiran al capdavant de la direcció d'ERC, malgrat trobar-se a la presó (Oriol Junqueras) o a Suïssa (Marta Rovira), mentre que el vicepresident del Govern de la Generalitat i adjunt a la presidència del partit, Pere Aragonès, continuarà assumint el paper de «número tres» d'aquest partit.

Els canvis produïts ahir a la tarda reforcen la posició de la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, que passarà a ocupar una de les dues noves vicesecretaries generals de la formació, en concret la d'Estratègia, Entorn i Gestió del Coneixement.

L'altra nova vicesecretaria general, de Suport a la Presidència i la Secretaria General, estarà ocupada per Marta Vilaret, una enginyera tècnica que actualment és vicepresidenta segona del Consell Comarcal de la comarca del Vallès Oriental.

El nou organigrama de l'executiva d'ERC comportarà que en total hi hagi sis vicesecretaries generals, dues més que fins ara, i que augmenti la presència de dones, quatre més de les quals hi havia, d'acord amb la voluntat de «feminitzar» el partit i d'apostar per la igualtat en els òrgans decisoris.

De fet, els canvis decidits impliquen que tres de les sis vicesecretaries generals estaran encapçalades per dones, mentre que el president del grup d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, conserva la vicesecretaria general d'Imatge i Comunicació però deixarà de coordinar la secretaria d'Anàlisi Electoral i Estratègia.

Mireia Mata assumeix el càrrec de vicesecretària general de Dones, i la fins ara secretaria de Dones passa a tenir el rang de vicesecretària general, mentre que Isaac Peraire i Eduard López mantenen intactes les respectives vicesecretaries generals de Coordinació Interna, Territori i Organització -el primer- i la d'Acció Política -el segon.

Pel que fa a les secretaries sectorials, la d'Organització passarà a estar dirigida per Sus Martí -en substitució de Mònica Palacín-, mentre que la de Salut i Benestar passarà a estar coordinada per Georgina Oliva, que rellevarà l'actual consellera de Salut, Alba Vergés.

La secretaria de Política Cultural, Educació i Esports dels republicans passarà de David Agustí a Natàlia Garriga, mentre que la secretaria d'Ens Locals Supramunicipals quedarà suprimida.